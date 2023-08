Atp Los Cabos 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 2 agosto

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 2 agosto dell’Atp di Los Cabos 2023. E’ tempo di secondo turno sul cemento messicano, dove entrano in scena le prime quattro di teste di serie, che hanno beneficiato di un bye al primo turno. Ciò vuol dire che debutteranno Stefanos Tsitsipas, Cameron Norrie, Tommy Paul e Borna Coric. Di seguito il programma completo di giornata, con orari italiani.

ESTADIO MEXTENNIS

Ore 3 – Meligeni Alves vs (3) Paul

A seguire – Kovacevic vs (2) Norrie

Non prima delle 6 – (1) Tsitsipas vs Isner

GRANDSTAND

Ore 3 – (5) De Minaur vs Tirante

A seguire – (4) Coric vs (LL) Jung

A seguire – Brouwer vs (6/WC) Jarry

COURT 1

Ore 3 – (7) Koepfer vs Duckworth

A seguire – Gojo vs (8) Ivashka