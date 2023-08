Milan, Pioli: “Positivo il bilancio della tournée americana, ai nuovi serve tempo”

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Milan contro il Barcellona nell’ultima amichevole estiva della tournée americana: “Il bilancio è positivo perché ci siamo allenati bene e abbiamo disputato tre gare di livello altissimo, che ci hanno dato insegnamenti preziosi. A tre settimane dall’inizio del campionato, ciò che ho visto non può che essere positivo“.

Il tecnico dei rossoneri ha poi analizzato la gara: “Abbiamo faticato a togliere il possesso al Barcellona e in fase difensiva abbiamo concesso troppo. Ci può stare contro una squadra così pericolosa, tuttavia dobbiamo cercare di gestire meglio il pallone e perderne di meno. Pur essendo stati costantemente pericolosi non siamo riusciti a concretizzare le opportunità: dai tre attaccanti mi aspetto che facciano gol o li facciano fare“.

Sui singoli, invece: “I nuovi arrivati si stanno inserendo bene, ma servirà del tempo. Leao? L’obiettivo è mandarlo in possesso più spesso possibile, ma lui deve muoversi con più continuità. Tuttavia vogliamo avere anche altre opzioni”. Infine, una chiosa sullo stadio di Paradise: “E’ bellissimo, mentre quello di Los Angeles è persino più grande. Sarebbe ora di fare un passo in avanti sulle strutture anche in Italia“.