Atp Los Cabos 2023, programma, orari e ordine di gioco venerdì 4 agosto

Ecco l’ordine di gioco dell’Atp di Los Cabos 2023 per quanto riguarda la giornata di venerdì 4 agosto. Sul cemento messicano sono rimasti in quattro a contendersi il titolo, ma dopo stanotte saranno solamente due. Si parte con il derby tra teste di serie, la cinque e la sette, De Minaur-Koepfer. A seguire spazio alla semifinale della parte alta del tabellone, con altre teste di serie in scena. Di seguito il programma completo con orari italiani.

ESTADIO MEXTENNIS

Ore 4:30 – (5) De Minaur vs (7) Koepfer

A seguire – Tsitsipas o Jarry vs Coric o Ivashka