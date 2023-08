Atp 500 e Wta 500 Washington 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 4 agosto

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 4 agosto dell’Atp 500 e Wta 500 di Washington 2023. Sul cemento del ‘Mubadala Citi DC Open’ molti giocatori saranno chiamati al doppio impegno dato che la pioggia ha impedito il regolare svolgimento degli ottavi di finale. Giornata che si preannuncia dunque molto intensa, con tanti big protagonisti. Di seguito il programma completo, con orari italiani.

Stadium

Ore 18 – (1) Pegula vs (WC) Svitolina

Non prima delle 20 – (1) Fritz vs (15) Murray

A seguire – (Q) Shang vs (2) Tiafoe

Non prima dell’1 – (6) Bencic vs (3) Gauff

A seguire – Shevchenko o Evans vs Shang o Tiafoe

John Harris

Ore 18 – (4) Sakkari vs (Q) Fernandez

Non prima delle 20 – Prosecuzione (11) Eubanks vs Thompson 2/5

Non prima delle 20.30 – (8) Samsonova vs Kostyuk

Dopo riposo necessario – Sakkari o Fernandez vs (7) Keys

A seguire – Fritz o Murray vs Eubanks o Thompson

Grandstand

Non prima delle 20 – Prosecuzione (12) Griekspoor vs (WC) Monfils 6/4 1/6 1/0

Non prima delle 21 – Shevchenko vs (9) Evans

Non prima delle 23 – (5) Dimitrov vs (11) Humbert

A seguire – (16) Wolf vs Griekspoor o Monfils