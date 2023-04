Atp Houston 2023: programma, orari e ordine di gioco domenica 9 aprile

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di domenica 9 aprile al torneo Atp di Houston 2023. Dopo la pioggia degli ultimi giorni, nella giornata di sabato finalmente si è giocato in Texas. Ovviamente si è ancora in ritardo sulla tabella di marcia, ma quantomeno s’intravede il traguardo. Sono rimasti in quattro a contendersi il titolo, ovvero due teste di serie (Tiafoe ed Etcheverry) e due qualificati (Brouwer e Hanfmann). Pioggia permettendo, nella giornata odierna di domenica si disputeranno sia le semifinale che la finale. Di seguito la programmazione con orari italiani.

STADIUM COURT

Dalle ore 20:00 – (1) Tiafoe vs (Q) Brouwer

Non prima delle ore 02:00 – Tiafoe o Brouwer vs Etcheverry o Hanfmann (Finale)

COURT 3

Dalle ore 20:30 – (8) Etcheverry vs (Q) Hanfmann