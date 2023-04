Via Crucis con Papa Francesco in tv venerdì santo 7 aprile: orario, canale e dove vederla

Venerdì santo 7 aprile, a due giorni dalla domenica di Pasqua, si celebra come di consueto la Via Crucis. Dal Sagrato della Basilica di San Pietro, Papa Francesco celebrerà il rito in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play. L’appuntamento è per le ore 21 con la Via Crucis in diretta tv. Su TV2000, invece, l’appuntamento è fissato per le ore 21:20 per la Via Crucis dal Colosseo a Roma.

IL PROGRAMMA

RAI UNO

ore 21 – Via Crucis con Papa Francesco

TV2000

ore 21:20 – Via Crucis dal Colosseo