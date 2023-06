Europei rugby a 7 2023, 16 azzurre convocate per il raduno di preparazione

di Mattia Zucchiatti 43

Si avvicina il momento dei Campionati Europei di specialità a Cracovia per la nazionale femminile di rugby a 7. Il Ct Diego Saccà ha convocato 16 azzurre per il raduno di preparazione in vista della rassegna continentale, che mette in palio anche la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Per le azzurre il debutto è fissato per domenica 25 giugno contro la Repubblica Ceca. Poi, sempre domenica, seconda dpartita della fase a gironi contro la Gran Bretagna.

Queste le sedici azzurre convocate, tredici delle quali voleranno in Polonia: Gaia Buso (Rugby Colorno), Francesca Granzotto (Ur Capitolina, 3 Caps), Alessia Gronda (Cus Torino), Isabella Locatelli (Rugby Colorno, 42 Caps), Maria Magatti (Cus Milano Rugby, 50 Caps), Sara Negroni (Ur Capitolina), Vittoria Ostuni-Minuzzi (Valsugana Rugby Padova, 24 Caps), Laura Paganini (Cus Milano Rugby, 3 Caps), Alissa Ranuccini (Rugby Colorno, 3 Caps), Beatrice Rigoni (Valsugana Rugby Padova, 66 Caps), Luna Agatha Sacchi (Cus Torino), Francesca Sberna (Transvecta Calvisano, 8 Caps), Francesca Sgorbini (Asr Romagnat, 20 Caps), Sofia Stefan (Valsugana Rugby Padova, 78 Caps), Arianna Toeschi (Cus Torino).