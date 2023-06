Giro Next Gen 2023: 24 corridori squalificati, si sono aggrappati ad auto e moto

Ha del clamoroso quanto accaduto al Giro Next Gen, il Giro d’Italia riservato ai corridori Under 23. 24 corridori sono stati squalificati in quanto pizzicati dalle telecamere intenti ad aggrapparsi ad auto e moto delle ammiraglie. Immagini virali che hanno portato all’inevitabile squalifica dalla corsa, stesso destino anche per quattro direttori sportivi e per le ammiraglie in questione. Era una fase di corsa in piena salita sullo Stelvio e i corridori più in difficoltà hanno ben pensato di barare: subito esclusi.