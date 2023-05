Atp Ginevra 2023: programma, orari e ordine di gioco di domenica 21 maggio con Cecchinato

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di domenica 21 maggio del torneo Atp di Ginevra 2023. Come da tradizione, i tornei che precedono gli slam partono di domenica e subito scende in campo Marco Cecchinato in Svizzera. L’azzurro, dopo il bel terzo turno conquistato a Roma, è chiamato ad un incontro complicato contro lo statunitense Ben Shelton, che in queste settimane sta facendo le sue prime esperienze sul rosso europeo ottenendo anche qualche buona vittoria. Impegnati anche Giannessi e Travaglia nell’ultimo turno di qualificazioni.

CENTER COURT

Ore 11:00 – Cazaux vs Serdarusic – QUALI

Ore 14:00 – Cecchinato vs (5) Shelton

a seguire – Eubanks vs (WC) Paire

COURT 1

Ore 11:00 (1) Monteiro vs Rincon – QUALI

a seguire – Giannessi vs Marchenko o Sachko – QUALI

COURT 2

Ore 12:00 – Travaglia vs Durasovic – QUALI