Atp Ginevra 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 250 di Ginevra, torneo di scena da domenica 21 a sabato 27 maggio. Casper Ruud dopo un inizio di stagione piuttosto travagliato sul piano dei risultati vuole tornare a mettere fieno in cascina e prima del Roland Garros proverà a conquistare altri preziosi punti in questo appuntamento sulla terra svizzera. Con lui anche un altro top-10, ovvero Taylor Fritz, uscito abbastanza prematuramente dal torneo di Roma. Terza testa di serie sarà invece Jan-Lennard Struff, che torna in campo a un paio di settimane di distanza dall’incredibile avventura conclusasi in finale a Madrid.

La diretta televisiva della manifestazione è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it seguirà l’ATP 250 di Ginevra 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMMA E COPERTURA ATP 250 GINEVRA 2023

SUPERTENNIS

Domenica 21 maggio – DIFFERITA alle ore 19:30 e alle 23:00 (primo turno)

Lunedì 22 maggio – LIVE alle ore 19:30, DIFFERITA alle 21:15 (primo turno)

Martedì 23 maggio – LIVE alle ore 19:30, DIFFERITA alle 21:30 (primo e secondo turno)

Mercoledì 24 maggio – LIVE alle ore 19:30, DIFFERITA alle 21:45 (secondo turno)

Giovedì 25 maggio – LIVE alle 19:30, DIFFERITA alle 21:15 (quarti di finale)

Venerdì 26 maggio – LIVE alle ore 16:00, DIFFERITA alle 21:15 (semifinali)

Sabato 27 maggio – LIVE Alle 15:00 (finale)