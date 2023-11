Atp Finals a Torino, boom di stranieri che vogliono comprare casa: +48,83% negli ultimi tre anni

Oltre a una grande visibilità a livello internazionale, le Atp Finals di tennis hanno attirato a Torino anche tanti stranieri intenzionati a comprare casa nel capoluogo piemontese e in provincia. E’ quando emerge dal report di Gate-away.com, portale immobiliare italiano dedicato agli acquirenti esteri che vogliono comprare casa in Italia. Più precisamente, negli ultimi tre anni – ovvero da quanto Torino ospita le Finals – si è verificato un progresso del 48,83%. Il motivo? Molti stranieri si sono recati a Torino per assistere alle partite di tennis e, dopo aver visitato la zona, trascorrendovi un periodo di vacanza, hanno deciso di comprare una proprietà. Non solo nel capoluogo, visto che anche per quanto riguarda la provincia torinese è stato registrato un incremento delle richieste di abitazione del 45,38%,