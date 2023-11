Italia Under 21, Balata elogia Bove: “Ci tiene a dare il suo contributo, è voluto restare qui”

Mauro Balata, capo delegazione dell’Italia Under 21, ha commentato a Rai Sport il convincente successo degli azzurrini di Nunziata contro San Marino: “La partita in teoria era semplice, ma bisognava comunque affrontarla con attenzione e concentrazione dall’inizio alla fine. La squadra ha dimostrato voglia di giocare con forza e di conquistare i tre punti per guadagnarsi la vetta del girone“. Il presidente della Lega di Serie B ha poi parlato di Edoardo Bove , che ha guardato la sfida dalla tribuna: “E’ voluto rimanere qui. Ha molta voglia di dare il suo contributo e ciò è molto importante per consolidare lo spirito di squadra“.