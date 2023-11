Atp Finals Torino 2023, Sinner: “Partita dura, sono contento della prestazione”

Jannik Sinner ha commentato a caldo il successo ai danni di Daniil Medvedev nella semifinale delle Atp Finals 2023 di Torino: “E’ stata una partita molto dura. Lui è partito forte, giocando meglio di me, ma in qualche modo sono riuscito a breakkarlo. Da lì in poi mi sono sentito decisamente meglio. Il calore del pubblico? Fin dall’inizio del torneo è incredibile. L’energia che tutti i tifosi mi stanno dando è pazzesca, grazie a tutti“.

Il numero uno d’Italia ha poi brevemente analizzato il match: “Nel terzo parziale ho provato a essere più aggressivo fin da subito. Lui tirava più forte e non era facile giocare contro Daniil, tuttavia sono riuscito a trovare la soluzione giusta e servito meglio. Sono soddisfatto della mia prestazione. Domani? Vediamo come va“.