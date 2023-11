Atp Finals Torino 2023, Medvedev perde le staffe: lancia la racchetta ed esplode contro uno spettatore

Il break subito in apertura di terzo set ha mandato su tutte le furie Daniil Medvedev, impegnato nella semifinale delle Atp Finals 2023 di Torino contro Jannik Sinner. Il russo ha infatti perso il servizio commettendo un sanguinoso doppio fallo ed ha dato inizio al suo personale show, provocando il pubblico. Dopo un punto vinto da Sinner, invece, ha scagliato la racchetta per terra in preda alla frustrazione, colpendo un microfono presente a bordo campo e ricevendo un inevitabile warning. Infine, si è infuriato con uno spettatore, indicandolo con il dito quasi invitandolo a scendere in campo per chiarire la situazione. Poco dopo è stata riportata la calma, ma l’atmosfera al Pala AlpiTour è ovviamente cambiata: ora si gioca in un’atmosfera infiammata.