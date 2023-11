Inter, Sanchez: “Dispiace che Berizzo abbia lasciato la Nazionale cilena”

Eduardo Berizzo ha deciso di fare un passo indietro e di lasciare il ruolo di commissario tecnico della Nazionale cilena. Gli ultimi risultati non sono stati all’altezza delle aspettative e il 54enne tecnico argentino si è assunto la responsabilità, rassegnando le dimissioni.

Alexis Sánchez però non ci sta e ha difeso Berizzo: “Siamo tristi perché stavamo lavorando bene in ogni allenamento. Penso che sia ingiusto per quello che ha dato: la responsabilità è dei calciatori, dobbiamo essere concentrati su quello che vogliamo. Berizzo ha aiutato i giovani, ha lavorato con professionalità e dobbiamo ringraziarlo per quello che ha fatto. Spero di ritrovarlo presto“, ha detto l’attaccante dell’Inter.