Atp Finals Torino 2023, Carlos Alcaraz: numeri e statistiche dello spagnolo

Uno dei grandi protagonisti delle Atp Finals di Torino 2023 sarà Carlos Alcaraz, numero due del ranking. Il tennista spagnolo ha vissuto una stagione molto positiva, sicuramente migliore della scorsa (nonostante l’avesse chiusa in vetta), ma soprattutto ha dimostrato di avere ancora grandi margini di miglioramento. Dopo l’infortunio che gli ha impedito di partecipare all’Australian Open, Alcaraz ha dominato in lungo e in largo fino a Wimbledon, prima di un calo fisiologico nella seconda metà del 2023. Sicuramente non arriva a Torino nel suo miglior momento di forma, ma resta comunque un giocatore molto ostico da affrontare. Insieme a Rune renderà queste Finals estremamente giovani: basti pensare che non accadeva dal 2000 (quando il Master di fine anno si giocava a Lisbona) che tra i migliori otto fossero presenti due Under 21 (in quel caso Hewitt e Safin).

ATP FINALS: PROGRAMMA E COPERTURA TV

LE INFO SUL SORTEGGIO

LA SUA STAGIONE: Il 2023 dello spagnolo non è iniziato a gennaio in Australia, per via di un infortunio, bensì a febbraio in Sud America. Proprio a Buenos Aires è arrivato il primo dei sei titoli stagionali, peraltro conquistati nell’arco di 5 mesi. Gli altri trionfi di Carlitos hanno avuto luogo a Indian Wells (contro Medvedev), Barcellona (contro Tsitsipas), Madrid (contro Struff) e Londra (Queen’s – contro De Minaur – e Wimbledon – contro Djokovic -). Nel mezzo, ci sono state appena 4 sconfitte: a Rio contro Norrie, a Miami contro Sinner, a Roma contro Marozsan e a Parigi (Roland Garros) contro Djokovic.

Una prima parte di stagione da sogno ma anche molto dispendiosa, tanto che poi ha avuto ripercussioni sul resto. In Nord America sono arrivate un paio di sconfitte dolorose, specialmente nella finale di Cincinnati contro Djokovic e nella semifinale degli US Open contro Medvedev. Non è andata bene neppure la tournée cinese con i ko per mano di Sinner a Pechino e di Dimitrov a Shanghai. La sconfitta al debutto in quel di Bercy contro Safiullin non ha fatto altro che rimarcare le difficoltà dello spagnolo, incapace di ritrovare il suo miglior tennis. L’impressione è che sia solo questione di tempo, e magari di energie, prima che Alcaraz torni ad essere il tennista che tutti conoscono. Chissà che non possa farlo proprio al Pala AlpiTour di Torino.

RISULTATI PRINCIPALI: Vittorie a Wimbledon, Indian Wells e Madrid. Finalista a Cincinnati, semifinalista agli US Open e al Roland Garros.

QUANDO SI É QUALIFICATO: 17 luglio 2023

ESPERIENZA ALLE ATP FINALS: Si tratta della seconda qualificazione consecutiva, ma anche dell’esordio assoluto dato che lo scorso anno non riuscì a scendere in campo a causa di un infortunio.

NUMERI E STATISTICHE DEL 2023

Ranking attuale: 2

Titoli vinti: 6

Vittorie/Sconfitte: 63-10

Prize money: $9,647,931

H2H con gli altri Top-10: 9-4