Migrante minorenne nascosto nel pullman del Murcia a Ceuta: intervenuti i vigili del fuoco

Una storia drammatica dalla Spagna, che coinvolge parzialmente anche il mondo del calcio. La squadra del Murcia ha giocato nel fine settimana a Ceuta, dove ha perso 1-0. Al momento del ritorno a casa, i calciatori sono stati costretti a lasciare il pullman su cui viaggiavano, per poi proseguire a piedi per non perdere il traghetto verso Algerciras. Il motivo è legato alla presenza all’interno del vano motore di un migrante minorenne, che si era introdotto nel mezzo nel tentativo di raggiungere la Spagna. Il fatto è avvenuto domenica sera presso la stazione marittima del porto di Ceuta e sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco visto che il giovane non è riuscito ad uscire dal veicolo. Lo riporta Marca.