Atp Finals 2023, Vagnozzi: “Sinner ha sorpreso anche me, c’è ancora margine di miglioramento”

“Oggi Sinner ha sorpreso anche me, a fine secondo set la partita era difficile, ma è uscito al terzo con un’energia pazzesca, disputando un set clamoroso. Una volta finito il match Jannik era sulla cyclette e già pensava a come migliorare: credo che questa sia la sua forza“. A dirlo è Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, dopo la vittoria in semifinale alle Atp Finals 2023 di Torino contro Daniil Medvedev.

“Tante vittorie contro i top 10? Attraverso il miglioramento potrà raggiungere grandi risultati, che è quello che sta facendo. Se è in grado di battere giocatori di quel calibro è proprio perché è migliorato – ha proseguito Vagnozzi – E’ importante durante tutto l’anno la sinergia del team, c’è comunicazione e fiducia. In questo modo Jannik può essere più tranquillo. Penso che ci sia molto margine di miglioramento, non è ancora arrivato al suo best. C’è tanto da fare, può migliorare sotto l’aspetto fisico, tattico e tecnico“.

Il coach del numero uno d’Italia ha poi parlato del successo ai danni di Medvedev: “Penso che Daniil sia entrato con un piano tattico aggressivo, non l’avevo mai visto tirare così forte dal primo punto. Jannik è stato bravo a tener botta, soprattutto all’inizio. Medvedev poi è calato al terzo set con la percentuale al servizio e Jannik è stato bravo ad andargli sopra come ritmo“.

“Il tennis è un puzzle, senza l’aspetto mentale non si riesce a far niente. Cerchiamo di lavorare su tutto e completarlo: i grandi campioni sono forti sotto tutti gli aspetti. Gli piace talmente tanto giocare a tennis che a volte in palestra ci va meno volentieri, ma sa che gli serve – ha aggiunto Vagnozzi -. Quest’anno negli slam non è andato bene come nei Masters 1000 e negli Atp 500. Sappiamo che dovrà migliorare nell’aspetto fisico. Ci sono state partite un po’ particolari con Altmaier e Zverev ma farà bene l’anno prossimo, ne sono convinto“.

Infine, sulla finale di domani: “Djokovic e Alcaraz sono numero 1 e 2 del mondo, perciò chiunque vincerà sarà un match difficilissimo, sia per Jannik che per loro. Ci saranno degli aggiustamenti da parte di entrambi, la cosa positiva di affrontare eventualmente Djokovic è che l’ha battuto l’ultima volta, quindi entrerebbe in campo con positività“.