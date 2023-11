Nazionale, scarico a Coverciano per i titolari di ieri. Tre dubbi per Spalletti per l’Ucraina

La nazionale di Luciano Spalletti è già al lavoro in vista della sfida contro l’Ucraina di lunedì a Leverkusen. Basterà un punto agli azzurri per qualificarsi direttamente al prossimo Europeo ed evitare così la trappola degli spareggi a marzo. Chiesa e compagni sono rientrati nella notte a Coverciano e oggi pomeriggio sono scesi in campo per sottoporsi all’allenamento e alle sessioni video. Divisione consueta in gruppi. Lavoro di scarico per chi ieri ha accumulato più minutaggio. Test con l’Empoli U18 per il resto della nazionale. Domattina è in programma la rifinitura, poi nel primo pomeriggio il volo per Colonia e da lì Donnarumma e compagni raggiungeranno Leverkusen e la BayArena per le conferenze stampa di rito. Di Lorenzo torna dalla squalifica e prenota una maglia in difesa. Tre i ballottaggi: Raspadori o Scamacca; Bonaventura o Frattesi; Jorginho o Cristante.