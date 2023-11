Atp Finals 2023, numeri pazzeschi su Rai Due per Sinner-Djokovic: 2.5 milioni di spettatori con il 14,6% di share

Mai cosa tanta gente davanti alla tv per una partita di tennis. Almeno prima che arrivasse Jannik Sinner, il quale continua a battere record in campo e non solo. Il suo match contro Novak Djokovic, valevole per la seconda giornata della fase a gironi delle Atp Finals 2023 di Torino e trasmesso su Rai Due, ha infatti registrato numeri incredibili: 2.543.000 telespettatori per il 14,64% di share.

Può sorridere anche Sky Sport, i cui ascolti non sono stati da meno per il big match tra il numero uno d’Italia e il numero uno del mondo. L’emittente privata ha infatti registrato 789.000 telespettatori e il 4.5% di share. Facendo una semplice somma, dunque, i telespettatori che hanno assistito alla sfida tra Sinner e Djokovic sono in totale ben 3.332.000