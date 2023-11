Union Berlino, esonerato il tecnico Urs Fischer: era in carica dal 2018

Urs Fischer, tecnico dell’Union Berlino, è stato esonerato. Volge così al termine una delle pagine più belle della storia recente del calcio tedesco. L’allenatore aveva infatti preso in mano la squadra nel luglio del 2018, portandola dalla Zweite Bundesliga alla Champions League. L’avvio di stagione da incubo non ha però lasciato scelta alla società, chiamata ad intervenire prima che fosse troppo tardi.

L’Union ha infatti inaugurato la stagione con due vittorie consecutive prima di incappare in un tunnel senza di via d’uscita con ben dodici sconfitte di fila. Il pareggio contro il Napoli in Champions ha interrotto tale striscia ma non ha evitato l’esonero a Fischer, sollevato dall’incarico dopo il ko per 4-0 contro il Bayer Leverkusen. Il nome del sostituto non è stato ancora reso noto, ma per il momento la squadra è stata affidata al tecnico dell’Under 19, Marco Grote.