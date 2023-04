Atp Estoril 2023: programma, orari e ordine di gioco semifinali sabato 8 aprile con Cecchinato

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Estoril 2023 della giornata di sabato 8 aprile. Si giocano le semifinali, con Marco Cecchinato che a distanza di due anni torna a gicarsi un match di questo livello. L’azzurro ha giocato decentemente nei primi due turni, ma è stato ancor più bravo nel suo quarto di finale contro Davidovich. Ora, in apertura di programma, sfiderà il serbo Kecmanovic, che non nasce come giocatore da terra rossa, ma in grado di fare male con i suoi colpi su tutte le superfici. Di seguito il programma completo.

ESTADIO MILLENNIUM

Non prima delle 16:00 – Cecchinato vs (6) Kecmanovic

a seguire – (1) Ruud o (5) Baez vs Halys o Thiem