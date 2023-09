Atp e Wta Pechino 2023: programma, orari e ordine di gioco domenica 1° ottobre con Sinner, Musetti e Paolini

Il programma di domenica 1° ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo combined Atp 500 e Wta 1000 di Pechino 2023. Per quanto riguarda il torneo maschile, i quattro match in programma sono valevoli per il secondo turno della parte alta del tabellone. In campo Jannik Sinner, opposto a Nishioka, e Lorenzo Musetti, che sfiderà Carlos Alcaraz. Nel femminile, invece, è tempo di primi turni e l’unica azzurra protagonista sarà Jasmine Paolini, chiamata a ribaltare il pronostico contro Haddad Maia. Di seguito l’ordine di gioco completo.

DIAMOND

Dalle 06:30 – (8) Vondrousova vs Kalinina

A seguire – (1) Sabalenka vs (WC) Kenin

A seguire – (1) Alcaraz vs Musetti

Non prima delle 13:30 – (3) Rune vs Dimitrov

Non prima delle 15:30 – (12) Kvitova vs (WC) Xiyu Wang

LOTUS

Dalle 05:00 – Paolini vs (15) Haddad Maia

Non prima delle 06:30 – Etcheverry vs (7) Ruud

A seguire – (SE) Nishioka vs (6) Sinner

A seguire – (WC) Tian vs Noskova

Non prima delle 11:00 – (10) Krejcikova vs (Q) Andreeva

MOON

Dalle 06:30 – Parks vs Samsonova

A seguire – Brady vs (Q) Stearns

A seguire – (Q) Lys vs (13) Ostapenko

A seguire – (Q) Frech vs (Q) Boulter

BRAD DEWETT

Dalle 06:30 – Saville vs Siniakova

A seguire – Bouzkova vs (Q) Putintseva

A seguire – Fruhvirtova vs Rus