Tour de Ski 2024, dodici italiani a Davos per la quarta e quinta tappa: Pellegrino ancora in top-10

Il Tour de Ski 2024 riparte dalle nevi svizzere di Davos, dove domani mercoledì 3 gennaio e giovedì 4 gennaio andranno in scena una sprint in tecnica libera e le pursuit. Queste gare ridisegneranno ancora la classifica generale del Tour prima del gran finale in Val di Fiemme, dove sabato 6 e domenica 7 gennaio si disputeranno le 15 km in tecnica classica mass start e l’ascesa dell’Alpe del Cermis.

Dei 18 italiani inizialmente al via della competizione sono dodici gli azzurri ancora in gara e attesi al cancelletto di partenza di Davos. Tra gli uomini occhi puntati su Federico Pellegrino, attualmente nono in classifica generale con un distacco di 1’08” dal leader Harald Amundsen. Con “Chicco” ci saranno anche Elia Barp (35simo), Martino Carollo (36simo), Paolo Ventura (39simo), Giandomenico Salvadori (52simo), Simone Daprà (53simo) e Dietmar Noeckler (68simo). Tra le donne invece la miglior azzurra in classifica è Caterina Ganz, attualmente trentatreesima a 5’40” da Jessica Diggins. Al via anche Martina Di Centa (38sima), Anna Comarella (41sima), Federica Sanfilippo (43sima) e Nicole Monsorno (54sima). Per vari motivi hanno abbandonato il Tour de Ski nei giorni scorsi Francesco De Fabiani, Davide Graz, Michael Hellweger, Alessandro Chiocchetti, Francesca Franchi, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter e Federica Cassol.

LA CLASSIFICA GENERALE MASCHILE AGGIORNATA

LA CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE AGGIORNATA