Qualificazioni Atp Brisbane 2024: Zeppieri al turno decisivo, fuori Gaio e Giannessi

È Giulio Zeppieri l’unico tennista azzurro impegnato nelle qualificazioni dell’Atp 250 di Brisbane 2024 a raggiungere il turno decisivo. Il giovane di Latina, accreditato della dodicesima testa di serie, si è imposto con il punteggio di 7-5 6-3 ai danni del beniamino di casa Omar Jasika dopo 1h34′. Decisivo il finale del primo set, in cui l’australiano ha servito per chiudere sul 5-3, salvo poi perdere quattro giochi di fila. Nella seconda frazione, invece, Giulio ha ottenuto il break cruciale nell’ottavo gioco. A separarlo dal main draw c’è solo Dominic Thiem, che si è salvato contro McCabe, annullando tre match point. Eliminati invece Federico Gaio, battuto per 7-6 6-2 da Kovacevic, e Alessandro Giannessi, sconfitto da un altro americano, Michelsen, con il punteggio di 6-3 6-2.