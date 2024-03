Atp Dubai 2024: niente derby russo in finale, Medvedev e Rublev eliminati da Humbert e Bublik

Giornata all’insegna delle sorprese e dei colpi di scena negli Emirati Arabi Uniti, dove sono andate in scena le semifinali dell’ATP 500 di Dubai 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città araba. Il primo giocatore a staccare il pass per l’atto conclusivo è stato Alexander Bublik, che ha beneficiato della squalifica di Andrey Rublev. Il russo ha infatti perso le staffe sul 6-5 del terzo set dopo una chiamata a suo dire errata del giudice di linea. Rublev è quindi sbottato contro l’uomo, urlandogli in faccia e insultandolo in russo. Inevitabile un provvedimento del supervisor e la squalifica ai danni di Rublev, che avrebbe potuto chiuderla in due set (dopo aver vinto il primo tie-break, era avanti 5-3 nel secondo).

In finale, Bublik affronterà Ugo Humbert, che dopo aver estromesso la terza forza del seeding (Hurkacz), ha eliminato anche Daniil Medvedev, primo favorito nonché campione in carica. Prova maiuscola da parte del francese, capace di ribaltare il pronostico della vigilia e imporsi per 7-5 6-3 dopo 1h51′ di gioco. Humbert si è così garantito il debutto in top 15 e, in caso di vittoria in finale (nessun precedente contro Bublik) guadagnerebbe un’altra posizione.