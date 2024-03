Atp Dubai 2024, Humbert non lascia scampo a Bublik: sesto titolo per il francese

Ugo Humbert si conferma imbattibile nelle finali del circuito maggiore. Sesta apparizione in un atto conclusivo di un torneo ATP, sesto successo per il tennista francese, che conquista l’ATP di Dubai, il secondo ‘500’ della sua carriera dopo il trionfo ad Halle nel giugno del 2021. Vittoria abbastanza netta quest’oggi contro Alexander Bublik, il quale si è arreso con il punteggio di 6-4 6-3. Per Humbert un nuovo best ranking alla posizione n°14 del mondo. Per Bublik niente titolo, ma arriva il debutto in top-20 al n°19.

Nel primo set Bublik cede il servizio nel momento decisivo, nel decimo gioco. Annulla un primo set point all’avversario, ma gli è fatale il secondo. Nella seconda frazione, invece, ancora ai vantaggi, Humbert strappa la battuta al kazako nel quarto gioco, riuscendo poi a gestire il vantaggio fino alla fine nonostante qualche brivido nel finale, quando deve annullare una pericolosa palla break al momento di servire per il match. Ben 9 aces, 0 doppi falli e una prestazione solida al servizio per il transalpino, che ha concesso in totale solo due chances a Bublik nel corso dell’intero incontro.