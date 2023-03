Atp Dubai 2023: Rublev batte per la prima volta in carriera Zverev e approda in finale

Il primo finalista dell’ATP 500 di Dubai 2023, torneo in programma dal 27 febbraio al 4 marzo, è Andrey Rublev, che si conferma specialista di questa categoria. Il campione in carica si è guadagnato la chance di poter difendere il titolo grazie alla prima vittoria in carriera contro Alexander Zverev, il quale aveva vinto tutti e cinque i precedenti. 6-3 7-6(9) il punteggio in favore del russo, che ha avuto bisogno di due ore di gioco e ben sei match point per avere la meglio del suo amico Zverev, che ha abbracciato in maniera molto calorosa a rete a fine match. Rublev attende ora il vincente dell’altra semifinale Djokovic-Medvedev.

CRONACA – Sfida a due facce in cui Rublev ha dominato il primo set, strappando la battuta al suo avversario ben tre volte e servendo (oltre che, nel complesso, giocando) decisamente meglio rispetto al tedesco. Più equilibrata la seconda frazione, in cui si è giunti al tie-break senza grossi sussulti salvo una palla break nonché match point concessa da Sascha sul 5-6. Zverev che è sempre stato indietro nel tie-break, ma è stato bravo ad annullare i primi tre match point, di cui l’unico in risposta con un missile di rovescio su una seconda dell’avversario. Nel momento in cui ha avuto un set point e dunque l’opportunità di chiudere, tuttavia, si è disunito. Rublev ha dunque ringraziato e si è imposto per 11-9, staccando il pass per la finale.