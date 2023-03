Sondaggio: a Milano il 43% tifa per il Milan, il 35% per l’Inter. Ecco i dati

A Milano nel mondo calcistico comanda il Milan di Stefano Pioli. L’Inter si classifica secondo rispetto a dati raccolti dall’istituto di ricerca Swg sul Calcio nel capoluogo lombardo. La vera sorpresa di questi risultati è il Brera, società che milita nella Seconda Categoria milanese che suscita, secondo i dati, moltissimo interesse.

Secondo la statistica, realizzata a metà febbraio su un campione rappresentativo di cittadini meneghini, a Milano la prima squadra che viene tifata è il Milan di Paolo Maldini e di Stefano Pioli. Il club rossonero, infatti, suscita il 43% delle preferenze contro il 35% dell’Inter e il 10% della Juventus.

Sul gradino più basso del podio però c’è però la vera sorpresa. Il Brera F.C. raggiunge il terzo posto suscitando tanta simpatia fra i cittadini milanesi (20%), molti dei quali la nominano come terza squadra della metropoli lombarda. Il club, militante in seconda categoria si è sviluppata grazie al progetto di Brera Holdings Plc, la società quotata al Nasdaq che vuole sviluppare su base internazionale il brand e l’esperienza della squadra neroverde. Nonostante il divario economico evidente fra Milan ed Inter da una parte e il Brera dall’altra, il club neroverde suscita l’attenzione e la simpatia di circa un quinto delle due note e storiche squadre che si sono contese lo scettro d’Italia e d’Europa per moltissimi anni.

La simpatia verso il Brera F.C. scaturisce per l’apprezzamento di molti cittadini meneghini di un modello di calcio alternativo capace anche di ergersi ad esempio positivo che può stimolare il mondo del calcio a migliorarsi. Infatti, il 40% degli intervistati dichiara che vorrebbe un modello manageriale con una gestione accorta delle risorse prima dei risultati sportivi a ogni costo. Infine, ben quasi il 60% dei milanesi, sempre secondo tale stima, ha dichiarato di essere disponibile ad impegnarsi attivamente ed in prima persona per portare il marchio del Brera ad essere conosciuto anche oltre i confini lombardi e nazionale. Essere famosi anche se parti dal basso: questo è il grande successo del Brera, club capace di far sognare.