Atp Dubai 2023 con Sonego: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del torneo Atp 500 di Dubai 2023, in programma dal 27 febbraio al 4 marzo. Spicca il ritorno in campo di Novak Djokovic, reduce dalla doppietta in Australia tra Adelaide e Melbourne. Presenti anche i russi Rublev, Medvedev e Khachanov, oltre a un top 10 come Auger-Aliassime. L’unico tennista italiano presente è invece Lorenzo Sonego, chiamato a riscattarsi dopo la sconfitta al primo turno a Doha contro un eroico Murray, anche lui ai nastri di partenza negli Emirati.

La copertura televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Live streaming invece disponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite la piattaforma Supertennix (gratis per i tesserati Fit). Sarà inoltre possibile seguire il torneo su Sky, che trasmetterà gli incontri su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). Diretta streaming fruibile anche su Sky Go e NOW. In alternativa Sportface.it seguirà il torneo con aggiornamenti in tempo reale, news ed approfondimenti nel corso della settimana.

SUPERTENNIS

Lunedì 27 febbraio: LIVE alle ore 11:00, 13:00, 16:00 e 18:00 (primo turno)

Martedì 28 febbraio: LIVE alle ore 11:00, 13:00, 16:00 e 18:00 (primo turno)

Mercoledì 1 marzo: LIVE alle ore 11:00, 13:00, 16:00 e 18:00 (secondo turno)

Giovedì 2 marzo: LIVE alle ore 12:00, 14:00, 16:00 e 18:00 (quarti di finale)

Venerdì 3 marzo: LIVE alle ore 14:00 e 16:00 (semifinali)

Sabato 4 marzo: LIVE alle ore 16:00 (finale)

SKY SPORT

Lunedì 27 febbraio

1^ giornata Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Martedì 28 febbraio

2^ giornata Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Mercoledì 1 marzo

3^ giornata Sky Sport Tennis e NOW

Giovedì 2 marzo

Quarti di finale Sky Sport Tennis e NOW

Venerdì 3 marzo

Semifinali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Sabato 4 marzo

Finale Sky Sport Tennis e NOW