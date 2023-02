Atp Doha 2023, Arnaldi e Passaro eliminati al primo turno di qualificazioni

Qualificazioni amare nell’ATP 250 di Doha per Francesco Passaro e Matteo Arnaldi, che sono stati eliminati all’esordio. Sconfitta abbastanza netta per Arnaldi, che dopo il successo a Tenerife incappa nella seconda sconfitta di seguito al primo turno dopo quella di pochi giorni in Bahrain. Oggi l’azzurro si è arreso con il punteggio di 6-2 6-4 a Krutykh, ucraino contro il quale aveva vinto un paio di settimane fa in Spagna.

Qualche rammarico per Francesco Passaro, partito malissimo ma che sembrava averla raddrizzata contro l’esperto Dzumhur. Il numero sei d’Italia era sotto 6-2 4-2 prima di infilare quattro games di fila che gli regalavano il secondo parziale. Nel terzo parziale purtroppo era l’azzurro a sprecare qualche occasione di troppo. Ha servito per il match sul 5-4, perdendo il servizio a quindici e poi sul 5-5 non è riuscito a sfruttare una situazione di 0-30 in risposta. Al tie-break Dzumhur ha vita facile, imponendosi per sette punti a due.