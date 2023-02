Napoli, Osimhen tranquillizza tutti dopo i crampi: “Sto bene”

Il Napoli tira un sospiro di sollievo per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano era uscito dal campo a 6 minuti dalla fine di Sassuolo-Napoli tenendosi la parte posteriore della coscia destra. Nessun problema muscolare, ma soltanto un crampo. Lo stesso Osimhen, rispondendo a un tweet, ha confermato le sue buone condizioni: “Niente di preoccupante, sto bene”. Notizie confortanti per il Napoli in vista del match di martedì sera contro l’Eintracht Francoforte negli ottavi di finale di Champions League.