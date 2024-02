Atp Delray Beach 2024: Arnaldi rimonta Nishioka e vola al secondo turno

Buona la prima per Matteo Arnaldi. Sul cemento americano di Delray Beach il tennista italiano rimonta il giapponese Yoshihito Nishioka con lo score finale di 4-6 6-4 6-3 in due ore e ventiquattro minuti di partita e vola al secondo turno del torneo Atp 250. Secondo turno che lo vedrà protagonista contro il vincente del match tra l’australiano Hijikata e il britannico Broady.

PRIMO SET – Inizio di partita subito molto combattuto con Arnaldi che perde il servizio al termine di un interminabile terzo gioco, Matteo ha le chances per rimettere tutte le cose a posto ma il giapponese risorge da 0-40 e tiene un game importantissimo. Per chi risponde non ci sono più occasioni, Arnaldi non riesce a trovare ritmo in risposta e quindi il set si trascina velocemente sino all’epilogo naturale del 6-4 in favore di Nishioka.

SECONDO SET – Il primo break di marca italica avviene nel quarto game della seconda frazione di gioco: Arnaldi alza il ritmo, sale sul 3-1 ma il vantaggio dura ben poco visto che il giapponese recupera immediatamente lo svantaggio e impatta sul 3-3. Qui arriva probabilmente il momento decisivo dell’incontro: Arnaldi concede una delicatissima palla break, ma è molto bravo ad annullarla e a salire sul 4-3. Nel decimo gioco, con Matteo avanti 5-4, un break di straordinaria importanza pareggia i conti: un set pari.

TERZO SET – L’inizio della frazione decisiva è molto equilibrato con entrambi i giocatori che tengono i rispettivi turni di servizio senza patemi d’animo. Almeno sino al 2-2 quando Arnaldi annulla un’altra palla break importantissima e mette la testa avanti portandosi sul 3-2. Nishioka non è da meno e impatta sul 3-3, ma qui arriva lo strappo decisivo dell’azzurro che vince tre games di fila, brekka il suo avversario, e chiude la contesa con il 6-3 finale.