Tennis, Rune sceglie Carlsen: “E’ un grande allenatore, con lui mi sento a mio agio”

Holger Rune cerca di ripartire dopo un periodo segnato dagli infortuni e difficoltà. Il tennista danese si è separato dall’allenatore Boris Becker, con cui ha concluso il 2023 e ha scelto di affidarsi a Kenneth Carlsen. Le parole di Rune: “Kenneth e io ci conosciamo molto bene da molto tempo. È fantastico averlo al mio fianco, posso confermare che diventerà una parte permanente della mia squadra. Il piano è che continui con me in futuro al 100%. È un grande allenatore e mi sento molto a mio agio in campo con lui“.