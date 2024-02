Atp Rotterdam 2024, crisi Musetti: spreca due match point con Griekspoor e viene eliminato

Lorenzo Musetti non chiude la partita e viene sconfitto. Esordio amaro per il tennista toscano all’Atp 500 di Rotterdam (Olanda, cemento indoor): Musetti è stato rimontato e sconfitto dal padrone di casa Tallon Griekspoor con lo score finale di 3-6 7-6(7) 7-6(3) dopo due ore e cinquantasei minuti di partita e dopo due match point non sfruttati nel parziale decisivo. Continua dunque il periodo no per Musetti che deve fare fronte a questa crisi che ormai dura da tempo.

PRIMO SET – L’inizio dell’incontro è promettente per Musetti che brekka il suo avversario nel quarto gioco e vola sul 4-1. Lorenzo ha anche la possibilità di chiudere prima il set, ma Griekspoor annulla diversi set point sul 5-2 ma è Lorenzo è bravo a non disunirsi e a rimanere concentrato: 6-3 senza patemi d’animo la prima frazione di gioco per l’azzurro.

SECONDO SET – L’equilibrio regna sovrano nella seconda frazione di gioco con Musetti che non riesce a sfruttare due palle break nel terzo gioco e da lì il match si complica. Griekspoor alza le percentuali di servizio, non offre più chances al suo avversario e allora l’epilogo naturale è il tie-break. Musetti parte meglio, gira campo sul 4-2, ma è solo un’illusione. Griekspoor recupera lo svantaggio, si procura diversi set point e poi chiude 9-7 forzando la partita al terzo e decisivo set.

TERZO SET – Lorenzo ha la forza di partire meglio ad inizio terzo parziale e lo fa brekkando il suo avversario nel secondo game e portandosi sul 2-0. Griekspoor prova a rientrare, ma Musetti lo respinge con perdite nel quinto gioco rimontando da 15-40 e involandosi sul 4-1. Sembra la fine dell’incontro, ma invece è l’inizio della rimonta dell’olandese: il controbreak arriva nel settimo gioco con Griekspoor che impatta sul 4-4. L’epilogo naturale sembra di nuovo il tie-break, ma Musetti ha due match point sul 5-6 15-40, entrambi però non concretizzati. Si approda al tie-break dove l’inerzia è tutta dalla parte del padrone di casa che infatti prende il largo e chiude per 7-3.