Atp Challenger 75 Zadar 2023: Giannessi vola in finale, Cobolli si ferma in semi

Alessandro Giannessi è in finale nel torneo ATP Challenger 75 di Zadar, in Croazia. Una grande settimana finora per l’esperto tennista spezzino, che in semifinale si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4 sul transalpino Cazaux. “Gianna” ha messo in campo tutti i suoi schemi da veterano della terra rossa, rimanendo in controllo della sfida sin dalle prime battute. Qualche brivido nel finale, in cui l’azzurro si è fatto breakkare a zero al momento di servire per il match, ma poi è fortunatamente riuscito a strappare di nuovo il servizio all’avversario nel decimo game.

Non ci sarà però la finale tutta italiana, dato che il detentore del titolo Flavio Cobolli ha dovuto salutare questa mattina il torneo croato. Il giovane tennista romano si è arreso con lo score di 7-5 7-5 all’austriaco Ofner, quarta testa di serie del tabellone. Un incontro caratterizzato da numerosi break da una parte e dall’altra, ma in entrambi i parziali Ofner è stavo bravo e determinato nel piazzare l’allungo decisivo e conquistarsi il pass per l’atto conclusivo. Comunque segnali positivi per Cobolli, che sta pian piano migliorando dopo mesi molto complicati.