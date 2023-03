Inter, Cassano: “Salta Inzaghi, torna Conte e Lukaku resta”

Sono settimane in cui si continua a parlare del futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter e a tal proposito è intervenuto anche Antonio Cassano. L’ex calciatore, ora opinionista sulla Bobo Tv, ha espresso la sua durante l’ultima diretta su Twitch: “Inzaghi secondo me salta se non vince la Champions League. E torna Conte a 7/8 milioni per 3 anni. Con lui l’Inter prende fa due o tr acquisti e torna a vincere il campionato. E fa restare anche Lukaku”, ha detto Cassano.