Galatasaray, il vicepresidente Timur elogia Zaniolo: “Pagato la metà del suo reale valore”

Il vicepresidente del Galatasaray, Erden Timur, ha parlato così di Niccolò Zaniolo, acquistato dalla Roma per una cifra che, a suo dire e non solo, è nettamente inferiore in relazione alle qualità tecniche del calciatore. “Zaniolo era stato venduto al Bournemouth per 32 milioni di euro sei giorni prima che la Roma accettasse la nostra proposta di 15 milioni di euro, per giunta da versare in cinque anni – ha raccontato il dirigente del club turco –. Negli ultimi giorni di mercato, stavamo cercando un giocatore che avesse esattamente quelle caratteristiche e avevamo individuato due profili: Ziyech e, appunto, Zaniolo. In entrambi i casi era saltata la trattativa di acquisto a titolo definitivo tra la loro squadra ed un altro club, così si sono rivelate delle occasioni a buon mercato. Abbiamo acquistato giocatori dal valore più alto rispetto al prezzo di acquisto“.