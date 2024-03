Atp Challenger 125 Napoli 2024, sarà derby in semifinale tra Nardi e Passaro

Restano due italiani e altrettanti francesi ancora in corsa nella Napoli Tennis Cup 2024, il Challenger 125 ATP in corso al Tennis Club Napoli. Prosegue la marcia di Luca Nardi, seconda testa di serie del tabellone: il giovane pesarese si è imposto in rimonta pe 4-6 6-4 6-1 su Matteo Gigante e ora sarà protagonista di un altro derby. Per agguantare la finale dovrà infatti sfidare Francesco Passaro, il quale oggi ha avuto la meglio per 6-2 2-6 6-2 su Ugo Blanchet. Nella semifinale della parte alta vedremo invece Corentin Moutet, ‘giustiziere’ per 6-1 7-5 del grande favorito argentino Federico Coria, sfidare il connazionale Pierre-Hugues Herbert, che ha sconfitto per 6-4 al terzo il qualificato Arthur Gea.