Atp Bastad 2023, Rublev conquista il 14° titolo in carriera: sconfitto in due set Ruud

In una finale tra la prima e la seconda testa di serie del tabellone è Andrey Rublev ad avere la meglio su Casper Ruud, aggiudicandosi il titolo dell’ATP 250 di Bastad. Il tennista russo conquista il quattordicesimo torneo ATP della sua carriera al termine di un match sostanzialmente durato solo un set e terminato con il punteggio di 7-6(3) 6-0. Nel primo parziale Ruud era riuscito anche a recuperare un break di svantaggio prima di perdere abbastanza nettamente il tie-break, mentre nella seconda frazione non c’è stata storia, con un 6-0 in favore del numero sette del mondo in circa mezz’ora di gioco. Per Rublev si tratta del secondo successo in questo 2023 dopo il M1000 di Monte-Carlo, mentre Ruud è fermo alla vittoria di Estoril.