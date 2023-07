Atp Bastad 2023: interrotte per pioggia Zverev-Molcan, Baez-Coria e Dellien-Zapata Miralles

Sono stati interrotte per pioggia tre partite valevoli per il primo turno dell’Atp 250 di Bastad 2023. Si tratta di Zverev-Molcan (1-1), Dellien-Zapata Miralles (1-2) e Baez-Coria (4-6 6-4 2-3). In mattinata non c’erano stati segni di possibile maltempo, ma nel pomeriggio il cielo si è scurito e la pioggia si è poi abbattuta sulla città svedese. Lo stop di questi tre match fa sì inoltre che la sfida che vedrà impegnato Matteo Arnaldi, opposto al finlandese Ruusuvuori, inizierà più tardi del previsto.

Aggiornamento: i match sono ricominciati alle 16:10