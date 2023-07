Toloi: “L’Atalanta il mio amore, fiero del mio nono anno qui”

L’Atalanta nel cuore di Rafael Toloi. Il capitano della Dea ha iniziato la sua nona stagione con la maglia nerazzurra, essendo diventato un simbolo della squadra di Gasperini. Direttamente dal ritiro proprio Toloi ha parlato del suo passato, presente e futuro sempre con la maglia della Dea.

Le parole di Toloi: “Sono orgoglioso di iniziare il mio nono anno a Bergamo, l’Atalanta è il mio cuore. “L’impegno e la voglia di fare il meglio sono sempre gli stessi, forse ancora di più per tutto quello che ho vissuto in questi anni. Quando arrivai qui il 26 agosto 2015 non capivo molto bene l’italiano ma ricordo che il presidente Antonio Percassi mi fece capire che cosa significa l’Atalanta e l’amore che ha per questa squadra. La sua presenza anche in ritiro fa la differenza, è importante per tutti noi giocatori. Di tutti questi anni i ricordi migliori sono le due trasferte in Europa e in Champions League con Everton (5-1, 23 novembre 2017, ndr) e Liverpool (2-0, 25 novembre 2020, ndr). I tifosi vogliono una squadra che giochi bene a calcio e dia tutto per la maglia. Giocare in Europa è sempre bello, sarà una stagione intensa e con tante partite difficili, ma sono sicuro che saremo pronti, sono arrivati giocatori forti. Ho voglia di vivere ancora tante belle cose: essendo qui da tanti anni posso trasmettere ai nuovi cosa significa l’Atalanta“.