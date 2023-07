Atp Bastad 2023, brilla la stella di Leo Borg: prima vittoria Atp in carriera per il figlio di Bjorn

Non poteva che arrivare sulla terra rossa della sua Svezia la prima vittoria in carriera nel circuito Atp per Leo Borg. Il classe 2003, figlio del leggendario Bjorn, ha infatti onorato al meglio la wild card che gli è stata concessa dagli organizzatori dell’Atp 250 di Bastad 2023 ed ha superato il primo turno. Sconfitto con il punteggio di 7-6(5) 6-3 il connazionale Elias Ymer, anche lui in tabellone grazie ad una wild card. Per Borg si tratta del primo successo in carriera a livello Atp (al terzo tentativo): al prossimo turno se la vedrà contro il vincente del derby argentino Baez-Coria.