Tennis, Sinner: “Grazie Wimbledon per due settimane speciali, ora un po’ di riposo”

Tramite un post sui social, Jannik Sinner ha fatto un rapido bilancio del torneo di Wimbledon, in cui si è spinto fino in semifinale prima di arrendersi a Novak Djokovic: “Grazie Wimbledon per 2 settimane speciali. Un momento memorabile per fare la mia prima semifinale del Grande Slam, ma come sempre, non vedo l’ora di fare di più e sto già lavorando per raggiungere quel prossimo passo. Congratulazioni a entrambi i ragazzi (Alcaraz e Djokovic, ndr) per l’incredibile finale. Per ora un po’ di riposo, poi America“.

Thank you @Wimbledon for a special 2 weeks 💜

A memorable moment to make my first Grand Slam semifinal, but as always, I am eager for more and already working towards reaching that next step.

Congrats to both guys on an amazing final 🙌🏼

For now a little rest then 🔜🇺🇸 pic.twitter.com/PNtdEDW9tf

— Jannik Sinner (@janniksin) July 18, 2023