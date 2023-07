Atp Bastad 2023, azzurri eliminati nelle qualificazioni: out Nardi, Vavassori e Maestrelli

Stop per Andrea Vavassori, testa di serie numero 2 del tabellone cadetto, contro Genaro Alberto Olivieri: l’argentino, che già aveva stoppato l’azzurro nel main draw dell’ultimo Roland Garros, si ripete con il punteggio di 6-4 3-6 6-3. Tre set fatali anche per Francesco Maestrelli, superato al fotofinish dal più esperto Damir Dzumhur. Il bosniaco passa infatti il turno grazie allo score di 6-4 2-6 7-6, con il tie-break decisivo portato a casa per 7 punti a 5. Niente da fare anche per Luca Nardi che spreca un vantaggio di 7-5 4-1 e viene rimontato da Hugo Dellien con il punteggio finale di 5-7 7-6(4) 6-3.