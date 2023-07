Milan, Leao al quarto posto come ‘velocista’ in Champions League. Davies in vetta

Rafael Leao al quarto posto per velocità, nella Champions League 2022/23. Come pubblicato sui social dai canali ufficiali della massima competizione europea per club, l’attaccante del Milan si ferma ai piedi del podio con una velocità di 36,5 km/h, terzo posto per Dembelé del Barcellona (36,6 km/h), Mudryk del Chelsea (36,6 km/h), vetta per Alphonso Davies (37,1 km/h).