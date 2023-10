Atp Basilea 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 23 ottobre

Il programma di lunedì 23 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Basilea 2023. Si fa sul serio sul cemento elvetico, dove cominciano gli incontri di tabellone principale. Cinque le sfide di primo turno di scena nella giornata di lunedì 23 ottobre, con Murray protagonista sul Centre Court e in serata Korda. Di seguito il programma completo.

CENTER COURT

Ore 14:00 – Struff vs Eubanks

a seguire – Murray vs Hanfmann

Non prima delle 20:00 – Etcheverry vs (8) Korda

IWB COURT

2°match dalle 12:00 – (Q) O’Connell vs Baez

3°match dalle 12.00 (Q) Van de Zandschulp vs Bautista Agut