Wta Cluj-Napoca 2023, niente successo in casa per Ruse: il titolo va alla tedesca Korpatsch

Tamara Korpatsch si è aggiudica il titolo del WTA 250 di Cluj-Napoca, il primo della sua carriera nel circuito maggiore. La tedesca classe ’95 ha infranto il sogno di un trionfo casalingo Elena-Gabriela Ruse, sconfitta con il punteggio di 6-3 6-4. Fondamentale il primo set in cui la tennista romena non ha sfruttato al meglio un ottimo avvio, cedendo ben sei games di fila dopo essersi trovata avanti per 3-0 e servizio. Per Ruse si tratta della seconda sconfitta su tre finali giocate, ma questa settimana le restituisce la giusta dose di fiducia dopo un paio di anni complicati a livello di infortuni. Rientra nelle prime 100, invece Korpatsch.