Atp Basilea 2023: programma, orari e ordine di gioco sabato 28 ottobre

Il programma di sabato 28 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Basilea 2023. È tempo di semifinali sul cemento elvetico, dove si assegnano anche punti pesanti in ottica Atp Finals. Osservato speciale Hubert Hurkacz, che ha vinto nove delle ultime dieci partite giocate ed aprirà il programma sul centrale. A seguire sarà il momento della semifinale della parte alta del tabellone. Di seguito il programma completo.

CENTER COURT

Ore 15:00 – (4) Hurkacz vs Humbert

A seguire – (1) Rune o Etcheverry vs (Q) Shevchenko vs (6) Auger-Aliassime