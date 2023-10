Sorteggio tabellone Masters 1000 Parigi-Bercy 2023 in tv: data, orario, canale e diretta streaming

Data, orario, canale e tutte le informazioni per seguire il sorteggio del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023, evento in programma dal 30 ottobre al 5 novembre. Torna in campo anche Novak Djokovic per questo rush finale di stagione. A Parigi ci si prepara per le ATP Finals di Torino, almeno questo faranno coloro già qualificati come lo stesso serbo o il nostro Jannik Sinner, ad esempio. Per gli ultimi posti, invece, si preannuncia una bagarre con tanti punti in palio nella capitale francese.

Il sorteggio si terrà venerdì 27 ottobre alle ore 19:30. Sarà possibile seguirlo in diretta sulla pagina Youtube del torneo. In alternativa, Sportface.it fornirà riguardo al sorteggio del tabellone principale. Il nostro sito, inoltre, fornirà dirette testuali, news, approfondimenti, highlights e contenuti per tutta la durata della manifestazione ai propri lettori.